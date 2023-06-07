Какие мероприятия ждут пензенцев с 9 по 11 июня

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Напоминаем вам, что в этом году принято решение сделать празднования 360-летия города Пензы многодневным. О том, какие мероприятия пройдут непосредственно 12 июня, вы можете узнать из отдельного материала.

В этой же статье мы расскажем вам о том, что будет проходить в нашем городе с 9 по 11 июня.

9 ИЮНЯ

В этот день в Пензе состоится открытие традиционного фестиваля «Лето в городе».

В 14:00 от сквера им. Лермонтова стартует экскурсия по лермонтовским местам в Пензе.

В 18:00 в сквере Дениса Давыдова начнется фестиваль «Музыка улицам города».

В это же время на городской набережной дадут старт фестивалю «Танцы на набережной».

На площадке рядом с домом №39 на улице Кирова будет проходить иммерсивный фестиваль «Газон». Начало – в 18:00.

Также в это же время в Могилевском дворике начнется музыкальный интерактив «Дружба крепкая не сломается», в Семейном сквере – праздник микрорайона, а в Детском парке - концерт.

Напоминаем также, что в Городе Спутнике с 9 июня будет проходить фестиваль «Канитель».

10 ИЮНЯ

С 11:00 до 12:30 и с 19:00 до 20:30 можно будет стать участником иммерсивного аудиоспектакля-променада «Город, где живет любовь» (старт от памятника Первопоселенцу).

Проект «Сурский круг» проведет для всех желающих пешие экскурсии по центру города:

- «По улочкам купеческим» (начало в 12:00, точка сбора – дом №12 на улице Сборной);

- «Пенза православная» (начало в 14:00, точка сбора – дом №17 на улице Кирова);

- «Классные истории» (начало в 16:00, точка сбора – Спасо-Преображенский монастырь)

С 12:00 в Могилевском дворике будет проходить Фестиваль иммерсивного чтения «Пензяк - книголюб».

В 14:00 от сквера Лермонтова стартует иммерсивная экскурсия по Лермонтовским местам.

На Юбилейной площади в 18:00 начнется концерт. В 19:30 здесь выступит группа «Любэ». Завершится концерт фейерверком.

В 19:00 в пензенском зоопарке начнется «Ночь в зоопарке».

11 ИЮНЯ

С 10:00 на Олимпийской аллее будет проходить спортивный праздник «Пенза, вперед».

С 11:00 до 12:30 и с 19:00 до 20:30 можно будет стать участником иммерсивного аудиоспектакля-променада «Город, где живет любовь» (старт от памятника Первопоселенцу).

В 12:00 в сквере Дениса Давыдова начнется городской литературный фестиваль «Читающая Пенза».

Снова для всех желающих будут организованы пешие экскурсии по центру города:

- «По улочкам купеческим» (начало в 12:00, точка сбора – дом №12 на улице Сборной);

- «Пенза православная» (начало в 14:00, точка сбора – дом №17 на улице Кирова);

- «Классные истории» (начало в 16:00, точка сбора – Спасо-Преображенский монастырь)

В 14:00 от сквера Лермонтова стартует иммерсивная экскурсия по Лермонтовским местам.

В 15:00 в сквере Славы начнется фестиваль пензенских угощений «Много-фест».

В 18:00 на площади Ленина стартует кавер-фест.

Полную версию программы читайте на сайте городской администрации.

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