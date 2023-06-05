Салют на День города в Пензе 12 июня 2023: где будет, во сколько начнется

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Напоминаем вам, что праздничные мероприятия по случаю юбилея города стартуют уже 9 июня. Для граждан организуют различные фестивали, концерты и много другое. Завершится праздник фейерверком. Салют на День города в Пензе 12 июня 2023 по многочисленным просьбам граждан состоится на набережной около «Ростка». Начало – в 22:00.

В этот же день посмотреть салют можно будет и в парке 40 лет Победы, рядом со стелой «Город трудовой доблести». Там он начнется в 21:00.

Помимо этого, салют можно будет посмотреть и 10 июня на Юбилейной прощали города. Начало – в 20:30.

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