Перекрытие дорог на День города в Пензе 12 июня 2023: список, схемы перекрытия на время мероприятий

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы
Напоминаем вам, что в связи с юбилеем, празднование будет длиться не один день и начнется 9 июня. Информацию о перекрытии дорог на День города в Пензе 12 июня 2023 год, а также в другие дни празднования, читайте в нашем материале.
С 19:00 до 21:00 9 июня и с 10.00 до 13:00 11 июня запретят проезд по:
- улице Пушкина (от Ставского до Володарского);
- улице Плеханова (от Бакунина до Пушкина);
- улице Большой Радищевской (от М. Горького до Пушкина);
- улице Красной (от М. Горького до Пушкина);
- улице Гладкова (от Бакунина до Пушкина).
С 22:00 9 июня и до 22:00 10 июня в городе ограничат стоянку на:
- улице Суворова (от Кулакова до Бекешской);
- улице Бакунина (от Толстого до Суворова);
- улице Новый Кавказ (от Толстого до Пугачева);
- улице Пугачева (от Нового Кавказа до Некрасова).
Также запретят движение по:
- улице Бакунина (от Толстого до Суворова);
- улице Пугачева (от Нового Кавказа до Бакунина);
- улице Бакунина (от Некрасова до Пугачева);
- улице Новый Кавказ (от Толстого до Пугачева).
10 июня с 19:00 до 21:00 перекроют проезд по:
- улице Суворова (от Бекешской до Кулакова, кроме транспорта общего пользования до 20:00);
- улице Толстого (от Суворова до Пушкина)
- улице Некрасова (от Суворова до Пушкина).
Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы
11 июня с 22:00 до 23:00 12 июня запретят стоянку на улице Пушкина (от Володарского до Московской).
С 22:00 11 июня до 14:00 12 июня нельзя парковаться на:
- улице Пушкина (от Володарского до Ставского);
- улице Плеханова (от Бакунина до Пушкина);
- улице Красной (от М. Горького до Пушкина);
- улице Славы (от Кирова до Урицкого).
С 22:00 11 июня до 23:00 12 июня ограничат движение на:
- улице Славы (от Кирова до Урицкого),
- улице Урицкого (от Бакунина до М. Горького);
- улице Пушкина (от Володарского до Московской).
Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы
12 июня с 6:00 до 14:00 в Пензе ограничат движение на:
- улице Пушкина (от Ставского до Володарского);
- улице Плеханова (от Бакунина до Пушкина);
- улице Большой Радищевской (от М. Горького до Пушкина);
- улице Красной (от М. Горького до Пушкина),
- улице Гладкова (от Бакунина до Пушкина),
- улице Володарского (от Бакунина до М. Горького, кроме общественного транспорта до 10:30).
Кроме того, с 20:00 до 23:00 будет запрещено движение по:
- улице Кирова (от М. Горького до Бакунина, кроме транспорта общего пользования до 21.00);
- улице Злобина (от Свердлова до Бакунина).
С 9 по 13 июня каждый день с 6:00 до 20:00 на улице Московской (от М. Горького до Бакунина) и в сквере Славы (от Урицкого до Кирова) для участников мероприятий не будут действовать дорожные знаки «Пешеходная зона».
11 июня с 6:00 до 15:00 на улице Урицкого (от пересечения с четной и нечетной сторонами улицы Славы) не будет действовать знак «Остановка запрещена».