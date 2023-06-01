Перекрытие дорог на День города в Пензе 12 июня 2023: список, схемы перекрытия на время мероприятий

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Напоминаем вам, что в связи с юбилеем, празднование будет длиться не один день и начнется 9 июня. Информацию о перекрытии дорог на День города в Пензе 12 июня 2023 год, а также в другие дни празднования, читайте в нашем материале.

С 19:00 до 21:00 9 июня и с 10.00 до 13:00 11 июня запретят проезд по:

- улице Пушкина (от Ставского до Володарского);

- улице Плеханова (от Бакунина до Пушкина);

- улице Большой Радищевской (от М. Горького до Пушкина);

- улице Красной (от М. Горького до Пушкина);

- улице Гладкова (от Бакунина до Пушкина).

С 22:00 9 июня и до 22:00 10 июня в городе ограничат стоянку на:

- улице Суворова (от Кулакова до Бекешской);

- улице Бакунина (от Толстого до Суворова);

- улице Новый Кавказ (от Толстого до Пугачева);

- улице Пугачева (от Нового Кавказа до Некрасова).

Также запретят движение по:

- улице Бакунина (от Толстого до Суворова);

- улице Пугачева (от Нового Кавказа до Бакунина);

- улице Бакунина (от Некрасова до Пугачева);

- улице Новый Кавказ (от Толстого до Пугачева).

10 июня с 19:00 до 21:00 перекроют проезд по:

- улице Суворова (от Бекешской до Кулакова, кроме транспорта общего пользования до 20:00);

- улице Толстого (от Суворова до Пушкина)

- улице Некрасова (от Суворова до Пушкина).

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

11 июня с 22:00 до 23:00 12 июня запретят стоянку на улице Пушкина (от Володарского до Московской).

С 22:00 11 июня до 14:00 12 июня нельзя парковаться на:

- улице Пушкина (от Володарского до Ставского);

- улице Плеханова (от Бакунина до Пушкина);

- улице Красной (от М. Горького до Пушкина);

- улице Славы (от Кирова до Урицкого).

С 22:00 11 июня до 23:00 12 июня ограничат движение на:

- улице Славы (от Кирова до Урицкого),

- улице Урицкого (от Бакунина до М. Горького);

- улице Пушкина (от Володарского до Московской).

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

12 июня с 6:00 до 14:00 в Пензе ограничат движение на:

- улице Пушкина (от Ставского до Володарского);

- улице Плеханова (от Бакунина до Пушкина);

- улице Большой Радищевской (от М. Горького до Пушкина);

- улице Красной (от М. Горького до Пушкина),

- улице Гладкова (от Бакунина до Пушкина),

- улице Володарского (от Бакунина до М. Горького, кроме общественного транспорта до 10:30).

Кроме того, с 20:00 до 23:00 будет запрещено движение по:

- улице Кирова (от М. Горького до Бакунина, кроме транспорта общего пользования до 21.00);

- улице Злобина (от Свердлова до Бакунина).

КСТАТИ

С 9 по 13 июня каждый день с 6:00 до 20:00 на улице Московской (от М. Горького до Бакунина) и в сквере Славы (от Урицкого до Кирова) для участников мероприятий не будут действовать дорожные знаки «Пешеходная зона».

11 июня с 6:00 до 15:00 на улице Урицкого (от пересечения с четной и нечетной сторонами улицы Славы) не будет действовать знак «Остановка запрещена».