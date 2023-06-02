С 9 по 12 июня в Городе Спутнике снова будет проходить фестиваль «Канитель»

Фото: официальная группа фестиваля в социальной сети «ВКонтакте»

Как обычно, местом проведения станет набережная Города Спутника. Участниками «Канители» в этом году станут как уже знакомые поклонникам фестиваля люди, так и ранее не приезжавшие к нам рукодельницы и мастера.

Кузнец из Самары Максим Налейкин снова будет учить всех желающих раздувать меха и бить молотом по наковальне. Анастасия Тергуцы из Саратова научит гостей «Канители» мастерить игрушки-обереги. Кукольница Ольга Игумнова покажет сатирическое представление «Как Царь Ваньку женил», а травница Светлана Бутковская поведает, какие травы нужно пить при недомоганиях.

В рамках фестиваля, как обычно, будут работать несколько площадок, где все желающие смогут узнать больше о здоровом питании, осознанном образе жизни, йоге, психологии и других интересных темах. Кроме того, гости смогут посетить шатер, в котором их пригласят сразиться на мечах, поиграть в VR-игры, поучаствовать в мастер-классах и многом другом.

Нарьяна Гаврильева и Илларион Авелев, создатели проекта «Сообщества Якутии», познакомят пензенцев с урасу – летним национальным жилищем, в котором можно будет узнать больше о ремеслах, обычаях и музыке якутских народов.

Как обычно, в рамках «Канители» также пройдет VI Симпозиум керамистов. Лучшие гончары со всей России поделятся секретами своего мастерства на шоу и разнообразных мастер-классах, в которых смогут поучаствовать даже дети от семи лет.

Конечно же, не обойдется и без открытия ремесленной деревни – масштабной ярмарки мастеров из Сыктывкара, Волгограда, Омска, Дзержинска, Ижевска, Старого. Оскола, Костромы, Суздаля и многих других городов нашей страны.

Сопровождаться фестиваль будет выступлениями различных коллективов. Подробнее об участниках и программе можно узнать в группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».