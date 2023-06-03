Пензенцев приглашают на «Ночь в зоопарке»

Фото: Пресс-служба МАУ «Пензенский зоопарк»

В этот день у гостей зоопарка будет возможность понаблюдать за животными в сумерках. И поверьте нам, это действительно интересное зрелище: большинство хищников начинают активничать именно с наступлением темноты.

Кроме того, зоопарк подготовил для посетителей увлекательную программу: выступления артистов, огненное шоу и многое другое непременно придутся по вкусу как взрослым, как и детям. А завершится «Ночь в зоопарке» пенной вечеринкой.

Начало праздника - в 19:00.