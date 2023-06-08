День города в Пензе 12 июня 2023 года: афиша и полная программа мероприятий, кто выступит, куда сходить

Фото: Мария ЛЕНЦ
Напоминаем вам, что мероприятия по случаю 360-летнего юбилея Пензы стартуют уже 9 июня. В этом материале мы вам расскажем, куда можно будет сходить на День города в Пензе 12 июня 2023 года. Торжественное открытие праздника начнется в 11:00 на площади Жукова.
ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА
12:00 - концерт лауреатов радиоконкурса «Край талантов»;
13:30 - Концерт участников всероссийской акции «Поем гимн вместе»;
14:00 - Концерт лауреатов фестивалей «Многоликая Россия», «Россия ручьевая»;
17:00 - кавер-фестиваль.
СКВЕР КОПИЛКА ПОСЛОВИЦ
12:00-16:00 - Саммит плова;
12:00-20:00 - фестиваль народных промыслов.
СКВЕР ДЕНИСА ДАВЫДОВА
12:00-17:00 - городской литературный фестиваль «Читающая Пенза»;
12:00-18:00 - открытый городской музыкальный фестиваль «Музыка-улицам города»;
12:00-15:00 - фестиваль детских фольклорных коллективов «Сурские скоморошины»;
15:00-18:00 – парад оркестров.
ГОРОДСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
10:00-20:00 – молодежный фестиваль «Сура-фест»;
13:30 – авиашоу;
14:00-22:00 – праздничный концерт;
22:00 - праздничный салют.
СКВЕР СЛАВЫ
11:00-22:00 – фестиваль пензенских угощений «Много-фест».
ПАРК 40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ
17:00-20:30 – праздничный концерт;
21:00 – фейерверк.
КИНОТЕАТР «СОВРЕМЕННИК»
10:00-17:00 – выставка кошек « «Кто самый красивый кот в городе?»
Кроме того, мероприятия также будут проходить на центральной улице города, других скверах и парках. Полную программу читайте на сайте городской администрации.
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