День города в Пензе 12 июня 2023 года: афиша и полная программа мероприятий, кто выступит, куда сходить

Фото: Мария ЛЕНЦ

Напоминаем вам, что мероприятия по случаю 360-летнего юбилея Пензы стартуют уже 9 июня. В этом материале мы вам расскажем, куда можно будет сходить на День города в Пензе 12 июня 2023 года. Торжественное открытие праздника начнется в 11:00 на площади Жукова.

ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА

12:00 - концерт лауреатов радиоконкурса «Край талантов»;

13:30 - Концерт участников всероссийской акции «Поем гимн вместе»;

14:00 - Концерт лауреатов фестивалей «Многоликая Россия», «Россия ручьевая»;

17:00 - кавер-фестиваль.

СКВЕР КОПИЛКА ПОСЛОВИЦ

12:00-16:00 - Саммит плова;

12:00-20:00 - фестиваль народных промыслов.

СКВЕР ДЕНИСА ДАВЫДОВА

12:00-17:00 - городской литературный фестиваль «Читающая Пенза»;

12:00-18:00 - открытый городской музыкальный фестиваль «Музыка-улицам города»;

12:00-15:00 - фестиваль детских фольклорных коллективов «Сурские скоморошины»;

15:00-18:00 – парад оркестров.

ГОРОДСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

10:00-20:00 – молодежный фестиваль «Сура-фест»;

13:30 – авиашоу;

14:00-22:00 – праздничный концерт;

22:00 - праздничный салют.

СКВЕР СЛАВЫ

11:00-22:00 – фестиваль пензенских угощений «Много-фест».

ПАРК 40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

17:00-20:30 – праздничный концерт;

21:00 – фейерверк.

КИНОТЕАТР «СОВРЕМЕННИК»

10:00-17:00 – выставка кошек « «Кто самый красивый кот в городе?»

Кроме того, мероприятия также будут проходить на центральной улице города, других скверах и парках. Полную программу читайте на сайте городской администрации.

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