В День города в Пензе организуют бесплатные экскурсии

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

В администрации состоялось очередной заседание организационного комитета по подготовке празднования 360-летия со дня основания города. Как было отмечено, мероприятия пройдут в разных точках города: будут задействованы задействованы улица Московская, набережная Суры, Юбилейная площадь, парк 40-летия Победы, скверы Славы, Дружбы, «Могилевский дворик», «Семейный», олимпийская аллея, парки отдыха и другие площадки.

Вера Фейгина рассказала, что для горожан и гостей Пензы организуют экскурсии. Одна из них пройдет в формате иммерсивного аудиоспектакля-променада. Участники на время экскурсии станут актерами, а городские улицы – декорациями. Данный формат позволит горожанам взглянуть на Пензу совсем другими глазами.

Также запланировано проведение ряда тематических экскурсий: «По улочкам купеческим», «Классные истории», «Пенза православная». Они были разработаны с учетом мнение местных жителей. Участие в экскурсиях будет бесплатным.