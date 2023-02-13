Во время празднования Дня города в Пензе выступит группа «Любэ»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что ранее глава города Александр Басенко поручил начать составление праздничной программы: в этом году Пензе 360 лет, а это значит, что, скорее всего, торжества будут масштабными. Впрочем, как отметил градоначальник, многое зависит от ситуации в стране на момент праздника.

Однако оставлять горожан без праздника вообще не собираются точно: согласно информации, размещенной на сайте Единой информационной системы в сфере закупок, 10 июня на Юбилейной площади города состоится концерт группы «Любэ».

Заказчиком выступает МАУ «Центральный парк культуры и отдыха имени В.г.Белинского».Концерт обойдется им в семь миллионов рублей.

О других мероприятиях в рамках празднования юбилея города станет известно позже.