В сети появились фотографии заболевших корью детей из Пензенской области

Фото: Социальные сети

Сегодня в сети появились фотографии несовершеннолетних, покрытых сыпью. Как утверждает автор поста, опубликованного в социальной сети, на них запечатлены именно жители Средней Елюзани – села в Городищенском районе, где в пятницу была зарегистрирована вспышка кори.

Напоминаем вам, по данным на сегодня диагноз уже подтвердился у 14 человек. Большинство из них находятся в больнице, у некоторых появились осложнения.

В селе объявлен карантин и начата массовая вакцинация. Однако, как рассказали в министерстве здравоохранения, жители населенного пункта не дают согласия на то, чтобы их детям делали прививки. Стоит отметить, что все уже заразившиеся корью граждане также не были вакцинированы.