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НовостиЗдоровье3 июля 2023 11:23

В сети появились фотографии заболевших корью детей из Пензенской области

Их опубликовал подписчик сообщества «Подслушано Городищенский район» в социальной сети «ВКонтакте»
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
Фото: Социальные сети

Фото: Социальные сети

Сегодня в сети появились фотографии несовершеннолетних, покрытых сыпью. Как утверждает автор поста, опубликованного в социальной сети, на них запечатлены именно жители Средней Елюзани – села в Городищенском районе, где в пятницу была зарегистрирована вспышка кори.

Напоминаем вам, по данным на сегодня диагноз уже подтвердился у 14 человек. Большинство из них находятся в больнице, у некоторых появились осложнения.

В селе объявлен карантин и начата массовая вакцинация. Однако, как рассказали в министерстве здравоохранения, жители населенного пункта не дают согласия на то, чтобы их детям делали прививки. Стоит отметить, что все уже заразившиеся корью граждане также не были вакцинированы.