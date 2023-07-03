Жители Средней Елюзани отказываются прививать детей от кори

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сегодня рассказали в министерстве здравоохранения региона, все выходные в Средней Елюзани активно шла вакцинация населения.

Однако, по словам заместителя главы министерства Марины Воробьевой, медики столкнулись с проблемой: родители многих детей отказываются давать разрешение на вакцинацию. Из-за них прививки не сделаны более чем 350 несовершеннолетним.

Напоминаем вам, что корью заболели уже 14 жителей села. Ни один из них не был привит.

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