Число подтвержденных случаев заболевания корью в Пензенской области выросло до 14

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Напоминаем вам, что первые случаи заболевания были зарегистрированы в пятницу, 30 июня. Сначала корь выявили у семерых жителей села Средняя Елюзань, потом их число увеличилось до 10.

Сейчас речь идет о 14 пациентах. Только двое из них лечатся амбулаторно, всех остальных госпитализировали в стационар. Накануне стало известно, что у некоторых пациентов проявились осложнения в виде менингита.

Как сегодня рассказала заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева, все пациенты не были привиты от кори. Поэтому одной из мер, принятых для недопущения распространения инфекции, стала активная работа по иммунизации населения. За выходные в селе были привиты 225 взрослых и 43 ребенка. Более 350 несовершеннолетних жителей Средней Елюзани остаются непривитыми, поскольку их родители не дали согласия на вакцинацию.

Заместитель министра напомнила, что 30 июня на территории села введет карантин:

- В селе проводятся противоэпидемические мероприятия. Медики проводят подворные обходы, наблюдают за контактными, осуществляют вакцинацию. Главное сейчас - не допустить распространения кори за пределы населенного пункта.