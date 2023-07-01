Вспышка кори в Городищенском районе Пензенской области: что известно на данный момент

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Вспышка кори была зафиксирована в пятницу, 30 июня, в селе Средняя Елюзань. Диагноз подтвердился у семерых жителей. Как рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области, все заболевшие не были от нее привиты. Сейчас они в больницах, их состояние оцениваться как средне-тяжелое, но стабильное.

Родственники и другие контактные лица заболевших находятся под наблюдением. Кроме того, специалисты минздрава и Роспотребнадзора приступили к проведению подворовых обходов и проведению разъяснительной работы с населением.

В селе введен карантин, действует масочный режим, а также отменены все массовые мероприятия. Жителям начали делать прививки.

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Как отметила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева, корь передается воздушно-капельным путем.

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Сначала у пациента повышается температура, появляется кашель, першение в горле, насморк. На этом этапе корь еще можно спутать с простудой или гриппом. На четвертые-пятые сутки на теле заболевшего появляется сыпь.

- При появлении признаков заболевания сразу вызывайте врача на дом, - отметила Марина Воробьева. - Если вовремя не оказать помощь, то возможны серьезные осложнения.

Лучшей профилактикой кори является вакцинация. Первая прививка делается детям в возрасте 12 месяцев, вторая - в возрасте 6-7 лет. При контакте с больным корью людям, не делавшим прививки от нее, проводится экстренная вакцинация в первые 72 часа от момента контакта.

Взрослые, не болевшие корью и не имевшие двух документально подтвержденных прививок от кори в возрасте до 35 лет, могут получить прививку бесплатно в рамках Национального календаря прививок в поликлинике по месту прикрепления.