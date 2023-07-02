У заболевших корью жителей Пензенской области выявлен менингит

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Напоминаем вам, что 30 июня в селе Средняя Елюзань были зафиксированы несколько случаев заболевании корью. Все заболевшие не были привиты от этой болезни.

Как рассказал и.о. главы Городищенского района Павел Мигин, пациенты заразились от своих близких:

- Если с корью встречается человек, не болевший и не привитый, то вероятность того, что он заразится, равняется ста процентам. Вариантов не заболеть просто нет. Заразиться ей можно даже при мимолетном контакте. Такие случаи на территории Городищенского района имеются. Заболевшие поступают в медицинские учреждения в тяжелом состоянии. Зафиксированы так же случаи менингита на фоне осложнения заболевания.

Чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции, в селе введены карантин и масочный режим, а также отменены все мероприятия.

Жителей района просят обращаться к врачу при появлении первых признаков заболевания.