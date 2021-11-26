В Пензе вынесли приговор по делу об убийстве 14-летней школьницы

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

Напоминаем вам, что в мае прошлого года в лесополосе на улице Тепличной было найдено тело 14-летней девочки. В ходе расследования удалось установить причастность к ее смерти жителя Пензенского района, с которым она случайно пересеклась накануне. Выйти на его след и задержать удалось буквально в считанные дни.

Как рассказал во время допроса сам мужчина, девочка оскорбила его, и он в ярости задушил ее. Следствие же установило, что оказавшись с подростком в безлюдном месте, злоумышленник совершил в отношении несовершеннолетней насильственные действия сексуального характера, после чего задушил.

Как отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области, свою вину на суде он так и не признал.

Стоит отметить, что ранее мужчина уже отбывал наказание в виде 15 лет лишения свободы за убийство малолетней девочки при схожих обстоятельствах. К моменту совершения нового преступления он четыре года находился на свободе.

Приговором Пензенского областного суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу.