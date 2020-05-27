«Она оскорбила меня»: задержанный пензенец признался в убийстве девочки-подростка

Задержанный накануне житель Засечного дал признательные показания. О том, что произошло в день убийства 14-летней школьницы, мужчина рассказал в ходе допроса. 22 мая задержанный планировал поехать в Колышлей, но опоздал на автобус, который уходил с автовокзала в микрорайоне Тепличный. В расстроенных чувствах зашел в ближайший магазин и купил две бутылки пива, после чего решил поехать обратно. На конечной остановке маршрутки №4 встретил группу людей - несколько мужчин с детьми.

- С одним из мужиков завязался разговор. Угостил его пивом. Потом он не поделил что-то с одной из девчонок, ударил ее кулаком по лицу. Я ударил его. Он оскорбил меня, я ударил его еще раз.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.penza.kp.ru/video/embed/781516" frameborder="0"></iframe> Пензенец признался в убийстве 14-летней девочки.

После этого подозреваемый подошел к еще одному мужчине из компании, который к тому времени сел в машину, и рассказал ему о случившемся. Потом решил снова вернуться к автовокзалу, поскольку через остановку возле него проходит больше общественного транспорта. Одна из девчонок из компании увязалась за ним.

- Она бежала рядом и в процессе оскорбила меня. Меня это зацепило. Я разозлился и начал душить ее. Когда душил, испугался. Раздел ее и выкинул по пути одежду и пошел домой. Пешком добрался до улицы Чкалова, где поймал маршрутку № 149 и поехал домой.

Напоминаем вам, что тело 14-летней девочки было найдено 23 мая в лесополосе в микрорайоне Тепличный. Ход расследования уголовного дела находится на контроле председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.