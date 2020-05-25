2020-05-25T22:05:49+03:00
Происшествия

Мужчина, возможно причастный к убийству 14-летней девочки в Пензе, попал в объектив камеры наблюдения

Граждан, знающих что-либо о нем, просят сообщить эту информацию в региональное СУ СК
Анна ЧЕРНАЯ
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Этот мужчина может быть причастен к убийству девочки.Этот мужчина может быть причастен к убийству девочки.
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В Пензенской области продолжается расследование убийства 14-летней девочки. Напомним вам, что 22 мая подросток ушла из дома на прогулку и так и не вернулась. На следующий день в лесополосе микрорайона Тепличный было найдено ее тело с признаками насильственной смерти. Следственное управление СК по Пензенской области возбудило уголовное дело по факту.

Тело убитой было найдено в лесополосе. Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

Тело убитой было найдено в лесополосе.Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

Сегодня председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству регионального управления провести весь необходимый комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на скорейшее установление и задержание лица, совершившего преступление, и доложить о первоначальных результатах расследования.

Пензенские следователи опубликовали видеозапись, на которой был зафиксирован гражданин, возможно, имеющий отношение к убийству несовершеннолетней.

Мужчина, который может быть причастен к убийству 14-летней девочки в Пензе, попал на камеры.

Как сообщает пресс-служба ведомства, при наличии информации о личности данного мужчины, его местонахождении или обстоятельствах случившегося, нужно сообщить ее в региональное следственное управление по телефонам: 8 (8412) 36-17-02, 36-07-76 или в полицию по телефону 02.

СК возбудил уголовное дело по факту убийства 14-летней девочки в Пензе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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