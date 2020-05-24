2020-05-24T13:11:19+03:00
Происшествия

Пропавшая в Пензе 14-летняя девочка найдена мертвой

По факту возбуждено уголовное дело
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области
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Вчера в следственное управление СК РФ по Пензенской области поступило сообщение о пропаже 14-летней девочки. 22 мая она ушла на прогулку и так и не вернулась домой. 23 мая тело подростка с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесополосе на территории Первомайского района Пензы.

По факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лица, совершившего данное преступление.

СУ СК по Пензенской области обращается к жителям региона: если вам известно что-то об обстоятельствах убийства или человеке, совершившем его, просьба сообщить эту информацию по телефону: 8 (8412) 36-17-02.

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту убийства несовершеннолетней.23 мая 2020 года в следственное управление СК России по Пензенской области поступило сообщение о безвестном исчезновении 14-летней девочки. Установлено, что несовершеннолетняя ушла из дома днем 22 мая 2020 года на прогулку и не вернулась. В ходе поисковых мероприятий 23 мая 2020 года тело потерпевшей с признаками насильственной смерти обнаружено в лесополосе на территории Первомайского района города Пензы. По данному факту первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). В настоящее время следователями и криминалистами совместно с сотрудниками УМВД России по Пензенской области проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лица, совершившего данное преступление. Следственное управление обращается с просьбой к жителям Пензенской области: при наличии информации об обстоятельствах убийства несовершеннолетней и лице, причастном к совершению преступления, сообщить в региональное следственное управление по телефону 8 (8412) 36-17-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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