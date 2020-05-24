Пропавшая в Пензе 14-летняя девочка найдена мертвой

Вчера в следственное управление СК РФ по Пензенской области поступило сообщение о пропаже 14-летней девочки. 22 мая она ушла на прогулку и так и не вернулась домой. 23 мая тело подростка с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесополосе на территории Первомайского района Пензы.

По факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лица, совершившего данное преступление.

СУ СК по Пензенской области обращается к жителям региона: если вам известно что-то об обстоятельствах убийства или человеке, совершившем его, просьба сообщить эту информацию по телефону: 8 (8412) 36-17-02.