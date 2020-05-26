2020-05-26T11:25:26+03:00
Происшествия

В Пензе задержан подозреваемый в убийстве 14-летней девочки

Сейчас с ним работают сотрудники правоохранительных органов
Анна ЧЕРНАЯ
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Сейчас с подозреваемым работают сотрудники правоохранительных органов.Сейчас с подозреваемым работают сотрудники правоохранительных органов.Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области
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Житель Засечного 1978 года рождения, подозреваемый в убийстве 14-летней девочки, был задержан в Пензе.

Напомним вам, что 22 мая в городе пропал ребенок. По словам матери, девочка ушла днем на прогулку, но домой так и не вернулась. Родители забили тревогу. Спустя несколько часов поисков было найдено тело подростка с признаками насильственной смерти. По факту сразу же возбудили уголовное дело.

Вчера СУ СК по Пензенской области опубликовало видеозапись, на которой был зафиксирован мужчина, возможно причастный к преступлению, и попросило оказать помощь в его поисках. Совместными усилиями подозреваемого удалось разыскать.

- В настоящее время с ним работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Расследование уголовного дела продолжается.

КСТАТИ

В Пензе был организован сбор средств на похороны убитой девочки. Пост с призывом помочь семье написала на своей страничке в социальной сети «Вконтакте» руководитель городской «Социальной молодежной службы» Алсу Уразаева:

- Добрая девчушка, которая перешагивала свои проблемы и старалась изо всех сил. А сейчас вот такое горе. И для семьи девочки, и для нас. Мы понимаем, что никакие добрые слова не помогут семье пережить эту чудовищную утрату. Но помочь родителям мы можем.

Вчера днем сбор был закрыт - необходимую сумму удалось собрать в считанные дни.

СК возбудил уголовное дело по факту убийства 14-летней девочки в Пензе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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