2020-05-27T21:59:19+03:00
Происшествия

Обвиняемый в убийстве 14-летней девочки в Пензе уже был судим за подобное преступление

Сейчас мужчина заключен под стражу
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области
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Продолжается расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Засечного, подозреваемого в убийстве 14-летней девочки. Мужчина, задержанный в ночь с 25 на 26 мая, с самого начала отказался давать следствию показания. Сегодня сотрудники УМВД поделились видеозаписью допроса, на котором обвиняемый рассказал, что случилось в день убийства подростка.

Следователями были собраны достаточные доказательства для предъявления мужчине обвинения в убийстве и изнасиловании несовершеннолетней. Свою вину в этих преступлениях гражданин не признал. Также стало известно, что ранее по приговору Пензенского областного суда задержанный уже лишался свободы на 15 лет за убийство 11-летней девочки.

Сегодня Первомайский районный суд города удовлетворил ходатайство органа следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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