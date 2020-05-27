Обвиняемый в убийстве 14-летней девочки в Пензе уже был судим за подобное преступление

Продолжается расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Засечного, подозреваемого в убийстве 14-летней девочки. Мужчина, задержанный в ночь с 25 на 26 мая, с самого начала отказался давать следствию показания. Сегодня сотрудники УМВД поделились видеозаписью допроса, на котором обвиняемый рассказал, что случилось в день убийства подростка.

Следователями были собраны достаточные доказательства для предъявления мужчине обвинения в убийстве и изнасиловании несовершеннолетней. Свою вину в этих преступлениях гражданин не признал. Также стало известно, что ранее по приговору Пензенского областного суда задержанный уже лишался свободы на 15 лет за убийство 11-летней девочки.

Сегодня Первомайский районный суд города удовлетворил ходатайство органа следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.