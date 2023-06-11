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Звезды11 июня 2023 7:11

Концерт группы «Любэ» в центре Пензы посетили больше 25 тысяч человек

Выступление стало одним из подарков для жителей в рамках празднования 360-летия города
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

В Пензе продолжаются мероприятия, приуроченные к юбилею. Напоминаем вам, что празднование стартовало 9 июня и завершится завтра.

Фото: Пресс-служба администрации города Пензы

Фото: Пресс-служба администрации города Пензы

Накануне на Юбилейной площади города выступила группа «Любэ». Солист Николай Расторгуев исполнил для жителей все известные и полюбившиеся многим хиты - «Выйду ночью в поле с конем», «Ты неси меня река», «Главное, что есть ты у меня», «Комбат», «Солдат», «Давай за…», «От Волги до Енисея» и другие.

Фото: Пресс-служба администрации города Пензы

Фото: Пресс-служба администрации города Пензы

Послушать группу пришли более 25 тысяч человек. Завершился концерт праздничным фейерверком.

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