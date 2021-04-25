В Пензенской области по делу об отравлении детей в бассейне задержали заместителя директора спортивной школы

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

В Пензенской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту отравления детей хлором в нижнеломовском бассейне «Волна». Сегодня СУ СК по Пензенской области сообщило о задержании первого подозреваемого - заместителя директора районной МБОУ ДО ДЮСШ. По информации пресс-службы ведомства, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напоминаем вам, что инцидент произошел днем в субботу, 24 апреля. В бассейне, где в этот момент занималась группа детей, запахло хлором. Первым резкий запах почувствовал тренер ребят. Он и сотрудники организации вывели детей, но позже у 20 из них появились признаки отравления: школьников начало тошнить, у некоторых кружилась голова. Восемь ребят были доставлены в больницы Пензы, остальные – госпитализированы в местную районную. Одному ребенку помощь медиков не понадобилась.

Расследование уголовного дела находится на контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина. Вчера бассейн посетили и.о. районного прокурора и врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

Как сообщил сегодня руководитель региона, дети уже идут на поправку:

- Их оставили еще на сутки в стационарах. Скорее всего, с понедельника ребят будут выписывать из лечебных учреждений и отпускать по домам.

Расследование уголовного дела продолжается.

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