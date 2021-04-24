В Пензенской области дети отравились хлором во время занятия в бассейне: двое в тяжелом состоянии

Инцидент произошел в бассейне «Волна». (ФОТО: Пресс-служба администрации Нижнеломовского района)

По предварительной информации, сегодня в 16:00 часов в бассейне «Волна» проводилось групповое занятие с участием школьников от 10 до 14 лет. В какой-то момент тренер почувствовал резкий запах хлора и остановил урок.

По информации пресс-службы областного правительства, в этот момент в бассейне находился 21 ученик (по данным областной прокуратуры - 18). Все ребята были госпитализированы в медицинский стационар с признаками отравления: легким головокружением и тошнотой. Сейчас семеро ребят находятся на лечении в Пензе. Двое из них в тяжелом состоянии. Остальные дети госпитализированы в Нижнеломовскую больницу.

Прокуратура Пензенской области организовала проверку по факту. Исполняющий обязанности районного прокурора уже выехал на место происшествия. Как отмечает пресс-служба ведомства, была организована проверка соответствия бассейна требованиям законодательства. Ее ход находится на контроле прокурора Пензенской области. К проверке привлечены специалисты Роспотребнадзора.

В данный момент в район выехал врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.