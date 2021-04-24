По факту отравления детей в Нижнем Ломове возбуждено уголовное дело

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

СУ СК по Пензенской области возбудило уголовное дело по факту отравления детей в бассейне «Волна». Инцидент произошел сегодня днем в Нижнем Ломове Пензенской области.

Во время урока плавания тренер почувствовал запах хлора. Позже 20 детей были доставлены в стационар с признаками отравления (всего в бассейне находился 21 школьник, но одному ребенку помощь медиков не потребовалась). Сейчас семеро из них находятся в пензенских больницах.

Бассейн посетил и.о. районного прокурора и врио губернатора Олег Мельниченко.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления по Пензенской области доложить о ходе расследования уголовного дела.