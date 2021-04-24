Олег Мельниченко: «Пострадавшие дети находятся под наблюдением медиков»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

По словам главы региона, выяснением всех обстоятельств случившегося сейчас занимается специальная оперативно-следственная группа.

- Состояние ребят стабильное, уровень кислорода в крови приведен в норму. Дети находятся под наблюдением медиков, - отметил Олег Мельниченко.

По уточненной информации, восемь детей были доставлены в больницы Пензы, остальные госпитализированы в межрайонную больницу. Жертв удалось избежать благодаря слаженной работе тренера детей и сотрудников бассейна.

- Оборудование в бассейне устанавливали два года назад. Оно обслуживалось организацией, имеющей лицензию, последнее обследование автоматики, регулирующей подачу хлора, проводилось в этом месяце, - отметил врио губернатора области.

Сейчас бассейн закрыт. Решение о его открытии будет приниматься только после полного обследования оборудования.

Олег Мельниченко поручил в течение трех суток проверить все бассейны с аналогичным оборудованием в области и доложить о результатах ему.

- Мы не имеем права допустить подобной утечки, такой аварии, потому что ценой может стать жизнь и здоровье людей, - резюмировал он.