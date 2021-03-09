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Житель Пензенского района предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании и убийстве школьницы

Завершилось расследование уголовного дела, возбужденного по факту ЧП, которое произошло в микрорайоне Тепличный прошлой весной
Анна ЧЕРНАЯ
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Подозреваемого задержали спустя несколько дней после того, как было найдено тело.

Подозреваемого задержали спустя несколько дней после того, как было найдено тело.

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

Напомним вам, что в мае прошлого года в Пензе пропала 14-летняя школьница. На следующий день после того, как стало известно о пропаже, в лесополосе микрорайона Тепличный было найдено ее тело.

26 мая был задержан подозреваемый в убийстве девочки – житель Пензенского района 1978 года рождения. В ходе допроса мужчина рассказал, что повстречал компанию, в которой находилась погибшая, на конечной остановке маршрута №4. После совместного распития спиртного злоумышленник и школьница прошли в безлюдное место, где гражданин изнасиловал девочку. После этого, испугавшись, что она расскажет о случившемся полиции, задушил ее.

В 2000 году мужчина уже был судим за убийство малолетней девочки. Тогда он получил 15 лет лишения свободы.

В ходе расследования подозреваемый прошел через процедуру психолого-психиатрической экспертизы в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского. Свою вину в убийстве и изнасиловании он так и не признал.

Уголовное дело готовится к направлению в суд.

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