Коронавирус в Пензе и области, последние новости на 20 мая: выписаны еще 83 человека

По данным оперативного штаба, на момент публикации статьи в Пензенской области выявлено 1245 пациентов. Находятся под наблюдением 4466 человек, сняты с него 8982 жителя.

Накануне были выписаны еще 83 человека. С начала эпидемии от коронавируса излечились уже 944 жителя Пензенской области.

В Пензе продолжаются рейды. Сотрудники городской администрации, правоохранители и представители других ведомств ежедневно проверяют соблюдение правил безопасности сотрудниками предприятий и организаций, вернувшихся к работе.

Не прекращается и обработка общественных мест специальным раствором. На минувших выходных дезинфекция затронула Железнодорожный и Октябрьский районы. Другие будет обработаны после установления благоприятный погодных условий.

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