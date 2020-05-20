2020-05-19T23:14:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензе и области, последние новости на 20 мая: выписаны еще 83 человека

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензе и области на 20 мая 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По данным оперативного штаба, на момент публикации статьи в Пензенской области выявлено 1245 пациентов. Находятся под наблюдением 4466 человек, сняты с него 8982 жителя.

Накануне были выписаны еще 83 человека. С начала эпидемии от коронавируса излечились уже 944 жителя Пензенской области.

В Пензе продолжаются рейды. Сотрудники городской администрации, правоохранители и представители других ведомств ежедневно проверяют соблюдение правил безопасности сотрудниками предприятий и организаций, вернувшихся к работе.

Не прекращается и обработка общественных мест специальным раствором. На минувших выходных дезинфекция затронула Железнодорожный и Октябрьский районы. Другие будет обработаны после установления благоприятный погодных условий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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