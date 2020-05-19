В Мордовии 446 человек излечились от коронавируса
В регионе продолжает действовать режим самоизоляции
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По данным оперативного штаба Мордовии, всего в республике выявлено 1443 случая коронавируса. 446 человек выписаны с выздоровлением. Девять скончались.
На сегодня 1128 человек получают лечение стационарно. 42 пациента находятся в реанимации, 17 из них на аппаратах ИВЛ (у четверых подтверждён СОVID-19). 828 человек остаются под наблюдением дома, девять - в обсервационном отделении.
ИСТОЧНИК KP.RU