В Мордовии 446 человек излечились от коронавируса

19 Май 2020 2020-05-19T16:45:14+03:00

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По данным оперативного штаба Мордовии, всего в республике выявлено 1443 случая коронавируса. 446 человек выписаны с выздоровлением. Девять скончались.

На сегодня 1128 человек получают лечение стационарно. 42 пациента находятся в реанимации, 17 из них на аппаратах ИВЛ (у четверых подтверждён СОVID-19). 828 человек остаются под наблюдением дома, девять - в обсервационном отделении.

ИСТОЧНИК KP.RU