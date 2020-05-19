Владельцу магазина одежды в центре Пензы напомнили о соблюдении режима
Вчера в Пензе прошел очередной рейд, участники которого посетили предприятия общественного питания, сферы бытовых услуг и розничной торговли, расположенных в центре города и на улице Терновского. В ходе объезды были выявлены нарушители.
Магазин одежды «Terranova», расположенный на улице Московской, был открыт, несмотря на требование прекратить деятельность до 31 мая включительно. В присутствии членов комиссии работа в данном магазине временно приостановлена до снятия режима повышенной готовности.
В ТЦ «КУБ» у многих посетителей отсутствовали маски и перчатки. На втором этаже торгового центра продолжал работу магазин женской одежды. В магазине «Спар» люди в очередях на кассе не соблюдали дистанцию, а на входе отсутствовал дезинфицирующий раствор в бесконтактном дозаторе. Выявленные недостатки были устранены в ходе рейда.
Кроме того, частными лицами осуществлялась несанкционированная торговля лесными цветами и грибами на пешеходной зоне в районе ТЦ «Гидростроевский». После проведенных мероприятий должностными лицами торговая деятельность была прекращена.
ИСТОЧНИК KP.RU