Владельцу магазина одежды в центре Пензы напомнили о соблюдении режима

19 Май 2020 2020-05-19T14:41:08+03:00

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Вчера в Пензе прошел очередной рейд, участники которого посетили предприятия общественного питания, сферы бытовых услуг и розничной торговли, расположенных в центре города и на улице Терновского. В ходе объезды были выявлены нарушители.

Магазин одежды «Terranova», расположенный на улице Московской, был открыт, несмотря на требование прекратить деятельность до 31 мая включительно. В присутствии членов комиссии работа в данном магазине временно приостановлена до снятия режима повышенной готовности.

В ТЦ «КУБ» у многих посетителей отсутствовали маски и перчатки. На втором этаже торгового центра продолжал работу магазин женской одежды. В магазине «Спар» люди в очередях на кассе не соблюдали дистанцию, а на входе отсутствовал дезинфицирующий раствор в бесконтактном дозаторе. Выявленные недостатки были устранены в ходе рейда.

Кроме того, частными лицами осуществлялась несанкционированная торговля лесными цветами и грибами на пешеходной зоне в районе ТЦ «Гидростроевский». После проведенных мероприятий должностными лицами торговая деятельность была прекращена.

ИСТОЧНИК KP.RU