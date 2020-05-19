Жителей Пензенской области, потерявших работу, временно трудоустроят в сфере ЖКХ

19 Май 2020 2020-05-19T11:14:19+03:00

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Глава региона распорядился привлекать оставшихся без работы жителей к работе по благоустройству:

- Приглашайте людей, заключайте трудовые договоры, создавайте бригады. Зарплата должна быть выше МРОТ.

Губернатор поручил проработать этот вопрос и способ финансирования с привлечением средств областных, муниципальных и федеральных программ.

По программе «Формирование комфортной городской среды» в этом году благоустраивается восемь крупных дворовых территорий с 16 многоквартирными домами. На трех адресах подрядчик приступил к работам, на пяти они начнутся на этой неделе. Во дворах заменят асфальтовое покрытие, оборудуют детские площадки.

По поручению губернатора также будет восстановлено асфальтовое покрытие во дворах трех школ, трех детских садов и детской школы искусств. Кроме того, в рамках муниципальной программы планируется привести в порядок городские леса. В приоритете – район улицы Окружной.

ИСТОЧНИК KP.RU