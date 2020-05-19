Жителей Пензенской области, потерявших работу, временно трудоустроят в сфере ЖКХ
Глава региона распорядился привлекать оставшихся без работы жителей к работе по благоустройству:
- Приглашайте людей, заключайте трудовые договоры, создавайте бригады. Зарплата должна быть выше МРОТ.
Губернатор поручил проработать этот вопрос и способ финансирования с привлечением средств областных, муниципальных и федеральных программ.
По программе «Формирование комфортной городской среды» в этом году благоустраивается восемь крупных дворовых территорий с 16 многоквартирными домами. На трех адресах подрядчик приступил к работам, на пяти они начнутся на этой неделе. Во дворах заменят асфальтовое покрытие, оборудуют детские площадки.
По поручению губернатора также будет восстановлено асфальтовое покрытие во дворах трех школ, трех детских садов и детской школы искусств. Кроме того, в рамках муниципальной программы планируется привести в порядок городские леса. В приоритете – район улицы Окружной.
ИСТОЧНИК KP.RU