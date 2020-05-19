2020-05-19T14:02:26+03:00
Общество

Пензенские медики могут пожаловаться на невыплату надбавок за работу с коронавирусными больными

Обращения принимают СУ СК по Пензенской области и прокуратура
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Фото: Иван МАКЕЕВ
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Сведения о нарушении прав медицинских работников можно сообщить:

- через Интернет-приемную на официальном сайте ведомства;

- в приемной в официальной группе ведомства в социальной сети «ВКонтакте»;

- по телефону 8(8412)36-17-02.

Также о фактах нарушений можно сообщить и в прокуратуру области по телефону 8(8412)32-90-56 (в рабочее время), в том числе на условиях анонимности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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