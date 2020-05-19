Пензенские медики могут пожаловаться на невыплату надбавок за работу с коронавирусными больными
Обращения принимают СУ СК по Пензенской области и прокуратура
Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:
Сведения о нарушении прав медицинских работников можно сообщить:
- через Интернет-приемную на официальном сайте ведомства;
- в приемной в официальной группе ведомства в социальной сети «ВКонтакте»;
- по телефону 8(8412)36-17-02.
Также о фактах нарушений можно сообщить и в прокуратуру области по телефону 8(8412)32-90-56 (в рабочее время), в том числе на условиях анонимности.
ИСТОЧНИК KP.RU