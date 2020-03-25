2020-03-25T12:50:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензе: инфекционисты присоединились к мировому флешмобу

Последние новости на 25 марта: в регионе двое заболевших и более 800 - под наблюдением
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: официальный Instagram-аккаунт Ивана Белозерцева.ФОТО: официальный Instagram-аккаунт Ивана Белозерцева.
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Врачи со всего мира призывают людей оставаться дома, чтобы снизить вероятность распространения инфекции. Первым челлендж запустил врач из Малайзии Джи Тик Шенг, который опубликовал фото, на котором держит лист бумаги с надписью: «Я остаюсь на работе для вас. Вы остаетесь дома для нас».

За несколько дней к нему подключились коллеги со всего мира, в том числе - и пензенские врачи, занимающиеся лечением двух пациенток с коронавирусом. Фото медиков опубликовал в своем инстаграме губернатор Иван Белозерцев, прокомментировав его: «Это значит, что доктора просят людей защитить себя и своих близких и не выходить на улицу без особой необходимости. Останьтесь сегодня дома, чтобы завтра остановить вирус! Не посещайте мест массового скопления людей и соблюдайте меры профилактики».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По состоянию на 25 марта, новых случаев заболевания в регионе не выявлено. С диагнозом «коронавирус» на лечении находятся две женщины: 53 лет (с ней контактировали 244 человека, в том числе и один ребенок, но положительных анализов у них зарегистрировано не было) и 77 лет (контактных – 168 человек, исследования продолжаются).

Под наблюдением находится 891 человек, обследовано 1712 жителей региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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