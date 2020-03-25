Коронавирус в Пензе: инфекционисты присоединились к мировому флешмобу
Врачи со всего мира призывают людей оставаться дома, чтобы снизить вероятность распространения инфекции. Первым челлендж запустил врач из Малайзии Джи Тик Шенг, который опубликовал фото, на котором держит лист бумаги с надписью: «Я остаюсь на работе для вас. Вы остаетесь дома для нас».
За несколько дней к нему подключились коллеги со всего мира, в том числе - и пензенские врачи, занимающиеся лечением двух пациенток с коронавирусом. Фото медиков опубликовал в своем инстаграме губернатор Иван Белозерцев, прокомментировав его: «Это значит, что доктора просят людей защитить себя и своих близких и не выходить на улицу без особой необходимости. Останьтесь сегодня дома, чтобы завтра остановить вирус! Не посещайте мест массового скопления людей и соблюдайте меры профилактики».
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
По состоянию на 25 марта, новых случаев заболевания в регионе не выявлено. С диагнозом «коронавирус» на лечении находятся две женщины: 53 лет (с ней контактировали 244 человека, в том числе и один ребенок, но положительных анализов у них зарегистрировано не было) и 77 лет (контактных – 168 человек, исследования продолжаются).
Под наблюдением находится 891 человек, обследовано 1712 жителей региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU