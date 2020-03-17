Диагноз «коронавирус» у жительницы Пензенской области подтвердился

Напомним вам, что женщина с высокой температурой и затрудненным дыханием обратилась к медикам на прошлой неделе. В выходные пресс-служба регионального правительства дала официальную информацию, что у жительницы подозревают диагноз «коронавирус». Горожанка сдала необходимые анализы, о результатах которых сегодня сообщила пресс-секретарь пензенского губернатора Дина Черемушкина.

«Официально. Диагноз «коронавирус» у госпитализированного в Пензе ранее пациента подтвержден. Лечение идет по протоколу, динамика положительная», - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что госпитализированная женщина не выезжала за границу.

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ФОТО: Минздрав РФ

КУДА ЗВОНИТЬ?

По вопросам профилактики коронавирусной инфекции все граждане могут обращаться в Единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону 8-800-555-49-43. Звонки принимаются круглосуточно.

Также с 17 марта в пензенском минздраве работает «горячая линия» для лиц, прибывших из-за рубежа. Жители региона, вернувшиеся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, должны сообщить по телефону +7 8412 42-09-47 о своей поездке.