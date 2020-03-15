2020-03-15T15:42:56+03:00
Коронавирус Covid-19

В Пензе один человек госпитализирован с подозрением на коронавирус

Результаты тестов будут известны в ближайшие дни
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Одним из наиболее действенных способов профилактики инфекции является тщательное мытье рук.Одним из наиболее действенных способов профилактики инфекции является тщательное мытье рук.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В настоящее время пациент стабилен, его состояние оценивается как удовлетворительное. Проводятся необходимые санитарно-эпидемиологические и карантинные мероприятия.

Решением губернатора Пензенской области на территории региона с понедельника будет введен режим повышенной готовности. Вводятся ограничения по проведению массовых публичных мероприятий.

Рассматривается вопрос об увеличении продолжительности школьных каникул. В детских садах будут усилены профилактические и контрольные меры.

ФОТО: Пресс-служба Правительства Пензенской области

ФОТО: Пресс-служба Правительства Пензенской области

КОМПЕТЕНТНО

Что нужно делать, если вы подозреваете, что у вас коронавирусная инфекция?

1. Оставайтесь дома. Если самочувствие ухудшилось, вызывайте врача. Обязательно сообщите медикам о том, выезжали ли вы за границу в последние две недели и контактировали ли с теми, кто выезжал.

2. Ограничьте общение со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и имеющими хронические заболевания, а также физические контакты (объятия, рукопожатия).

3. Чаще и тщательнее мойте руки с мылом и дезинфицируйте поверхности, к которым прикасаетесь.

4. Пользуйтесь индивидуальными средствами личной гигиены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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