2020-03-07T18:51:07+03:00
Здоровье

Жителей Пензенской области, вернувших из-за рубежа, будут отправлять на больничные

Это делается в рамках профилактики распространения коронавирусной инфекции
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Главный санитарный врач Российской Федерации подписал постановление о дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения коронавируса на территории субъектов страны. Согласно нормативному документу, за всеми лицами, прибывшими из-за рубежа, особенно Ирана, Китая и Кореи, регламентировано установить медицинское наблюдение на 14 дней. Всем лицам, вернувшимся с территорий, где зарегистрированы случаи инфекции, листки нетрудоспособности будут оформляться обязательно без посещения медицинских организаций.

Для получения больничного на дому в Пензенской области нужно сделать следующее:

- После возвращения из зарубежной поездки необходимо позвонить в поликлинику по месту прикрепления или на телефон «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по номерам 8-800-707-64-22; (84-12) 66-09-48 или 55-26-06 с 10:00 до 17:00 часов, в пятницу с 10:00 до 15:45 часов, (перерыв с 12:00 до 12:45 часов).

- Врачу или сотруднику управления следует сообщить свои ФИО, дату рождения, адрес, дату прибытия, наличие или отсутствие жалоб на состояние здоровья.

- После подтверждения факта пребывания за границей гражданин получает больничный на срок до 14 календарных дней.

Не стоит забывать, что признаки заболевания коронавирусной инфекцией схожи с признаками заболевания гриппом и ОРВИ. Поэтому, в случае повышения температуры, проявления кашля, насморка, симптомов нарушения пищеварения (изжога, отрыжка, чувство давления или распирания в животе, урчание, понос и др.) ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, а вызвать врача или бригаду скорой помощи на дом. При подозрении на заболевание человек будет госпитализирован в медицинское учреждение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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