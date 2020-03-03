2020-03-03T15:04:04+03:00
Здоровье

Пензенский минздрав: зараженных коронавирусом в регионе нет

Ведомство опровергло информацию о нескольких заболевших жителях
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Министерство здравоохранения Пензенской области информирует население региона, что на сегодняшний день в регионе зараженных коронавирусом нет. Граждане, приезжающие из зарубежных стран, а также эндемичных регионов, в соответствии с инструкцией сразу берутся под динамическое медицинское наблюдение.

Трое жителей области, прибывших из Ирана, были изолированы под медицинское наблюдение в стационар Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи. Анализы на коронавирус, взятые у них, оказались отрицательными.

КОМПЕТЕНТНО

Федеральная служба Роспотребнадзора опубликовала свод правил, которые следует соблюдать для профилактики коронавируса, ОРВИ и гриппа. Вот они:

- Чаще мойте руки с мылом и дезинфицируйте поверхности, к которым прикасаетесь.

- Старайтесь не приближаться к больным ближе, чем на один метр.

- Используйте медицинские маски, чтобы снизить риск инфекции.

- Избегайте поездок и посещения многолюдных мест.

- Ведите здоровый образ жизни.

Помните, что риску подхватить вирус наиболее подвержены пожилые граждане, маленькие дети, беременные женщины и люди, страдающие хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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