Пензенский минздрав: зараженных коронавирусом в регионе нет
Министерство здравоохранения Пензенской области информирует население региона, что на сегодняшний день в регионе зараженных коронавирусом нет. Граждане, приезжающие из зарубежных стран, а также эндемичных регионов, в соответствии с инструкцией сразу берутся под динамическое медицинское наблюдение.
Трое жителей области, прибывших из Ирана, были изолированы под медицинское наблюдение в стационар Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи. Анализы на коронавирус, взятые у них, оказались отрицательными.
КОМПЕТЕНТНО
Федеральная служба Роспотребнадзора опубликовала свод правил, которые следует соблюдать для профилактики коронавируса, ОРВИ и гриппа. Вот они:
- Чаще мойте руки с мылом и дезинфицируйте поверхности, к которым прикасаетесь.
- Старайтесь не приближаться к больным ближе, чем на один метр.
- Используйте медицинские маски, чтобы снизить риск инфекции.
- Избегайте поездок и посещения многолюдных мест.
- Ведите здоровый образ жизни.
Помните, что риску подхватить вирус наиболее подвержены пожилые граждане, маленькие дети, беременные женщины и люди, страдающие хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Последние новости о коронавирусе: в Японии на двухнедельный карантин отправили картину Ван Гога
В пензенском правительстве обсудили профилактику коронавируса: Иван Белозерцев поручил провести в школах родительские собрания с участием медиков
ИСТОЧНИК KP.RU