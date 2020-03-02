2020-03-02T16:10:45+03:00
Здоровье

Профилактику коронавируса обсудили в пензенском правительстве

Губернатор Иван Белозерцев поручил усилить профилактику в регионе
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Глава региона подчеркнул, что случаев заражения по всему миру становится все больше и даже уже был зафиксирован случай инфицирования на территории нашей страны.

- Нужно рекомендовать людям воздерживаться от туристических поездок. Все должны понимать, что сейчас такой период, который требует сокращения числа передвижений и массовых мероприятий, - отметил Иван Александрович.

Особое внимание, по мнению главы региона, следует уделить работе в учреждениях образования.

- Во всех школах необходимо организовать родительские собрания с участием медиков и обсудить вопросы профилактики респираторных заболеваний, - призвал он. - Людей надо не пугать, а призывать к бдительности.

Кроме того, он распорядился провести совещания с участием представителей туристических агентств, общепита и гостиничных комплексов, обратив внимание на необходимость контроля приездов граждан из других регионов и стран.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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