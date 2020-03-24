Диагноз «коронавирус» подтвердился еще у одной жительницы Пензы
Первичный анализ, взятый у пациентки, был изучен в новосибирской лаборатории
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Напомним, что сегодня стало известно о том, что у 77-летней жительницы Пензы подозревается диагноз «коронавирус». Женщина была госпитализирована с пневмонией в Центр специализированных видов медпомощи, а ее анализы были отправлены в Новосибирск для изучения.
Как отмечает пресс-служба регионального правительства, диагноз был подтвержден в лаборатории.
Самочувствие ранее заболевшей коронавирусом пензячки оценивается как удовлетворительное. Женщина готовится к выписке.
ИСТОЧНИК KP.RU