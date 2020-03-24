2020-03-24T16:10:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Диагноз «коронавирус» подтвердился еще у одной жительницы Пензы

Первичный анализ, взятый у пациентки, был изучен в новосибирской лаборатории
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Напомним, что сегодня стало известно о том, что у 77-летней жительницы Пензы подозревается диагноз «коронавирус». Женщина была госпитализирована с пневмонией в Центр специализированных видов медпомощи, а ее анализы были отправлены в Новосибирск для изучения.

Как отмечает пресс-служба регионального правительства, диагноз был подтвержден в лаборатории.

Самочувствие ранее заболевшей коронавирусом пензячки оценивается как удовлетворительное. Женщина готовится к выписке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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