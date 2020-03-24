2020-03-24T16:03:21+03:00
Коронавирус Covid-19

В Пензе госпитализировали еще одного человека с подозрением на коронавирус

Об этом сообщила пресс-служба областного правительства
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По ее информации, 77-летняя жительница Пензы сейчас находится в Центре специализированных видов медпомощи. Все граждане (по предварительным данным, 87 человек), с которыми горожанка контактировала в последнее время, также будут отправлены на обследование.

На данный момент не установлено, что госпитализированная женщина контактировала с заболевшей коронавирусом пензячкой.

Министр здравоохранения региона Александр Никишин отметил, что у второй пациентки с подозрением на коронавирус выявлена нетяжелая форма пневмонии. Анализы женщины для подтверждения диагноза «коронавирус» направлены в Новосибирск.

КСТАТИ

С момента старта мероприятий по профилактике новой инфекции в регионе под наблюдение попал 931 житель. 280 человек были сняты с наблюдения, остальные находятся под ним. Анализы на коронавирус сдали 1377 граждан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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