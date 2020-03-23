2020-03-23T12:44:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Иван Белозерцев попросил пензенцев ограничить поездки в Москву и другие города

А также поручил закрыть с завтрашнего дня бассейны и ФОКи и ужесточить проверку пассажиров на вокзалах и в аэропорту
Анна ЧЕРНАЯ
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Иван Белозерцев поручил обеспечить масками всех сотрудников МФЦ.Иван Белозерцев поручил обеспечить масками всех сотрудников МФЦ.Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Сегодня во время планерки в областном правительстве одной из тем разговора стала профилактика коронавируса на территории региона. В Пензенской области по-прежнему выявлен только один заболевший, новых случаев заболевания не зарегистрировано. Министр здравоохранения региона Александр Никишин отметил, что женщина идет на поправку и, скорее всего, скоро будет выписана. Еще несколько человек находятся под стационарным наблюдением.

- В социальных сетях горожане часто пишут мне, что сотрудники МФЦ работают на местах без масок, - отметил губернатор Иван Белозерцев. – Это недопустимо, прошу срочно обеспечить их средствами защиты. Давайте уделять больше внимания мерам профилактики.

По поручению главы региона с 24 марта временно запретить работу бассейнов, ФОКов и прочих спортивных сооружений, а в дни вынужденного простоя - провести в них полную дезинфекцию. Также будет ужесточена и проверка всех пассажиров, прибывающих в регион через вокзалы и аэропорт.

- Я убедительно прошу воздержаться пока что от поездок в Москву и другие города, - заявил Иван Александрович. - Если есть такая возможность, то ближайшие недели посидите дома. Социальным службам стоит ограничить личный прием граждан. Старайтесь все проблемы решить по телефону. Все, кто может работать удаленно, так и работайте. Прошу работодателей отнестись к этому с пониманием.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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