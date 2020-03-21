2020-03-21T14:40:41+03:00
Общество

В Пензе запустили производство многоразовых марлевых повязок

Предприятие посетил министр промышленности и инновационной политики региона Михаил Торгашин
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Пресс-служба министерства промышленности и инновационной политики Пензенской областиФОТО: Пресс-служба министерства промышленности и инновационной политики Пензенской области
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В ответ на жалобы на отсутствие в аптеках медицинских масок, губернатор Иван Белозерцев поручил местным швейным предприятиям начать их изготовление. На сегодня в работу уже включилась одна компания - ООО «Швейпром». В ближайшем будущем компания планирует выпускать ежедневно по три тысячи масок.

Преимущество многоразовых марлевых повязок в том, что они многоразовые. Если обычные одноразовые маски приходится выбрасывать спустя два часа использования, то марлевые можно постирать, прогладить утюгом с обеих сторон – и они снова могут защищать вас.

Планируется, что маски сразу после изготовления будут отправляться в аптеки сети «Фармацея». Первая партия поступит в продажу уже сегодня вечером. Цена изделия будет определена фармацевтической сетью.

Также по словам министра промышленности и инновационной политики региона Михаила Торгашина, в конце марта в область должны поступить еще 70 тысяч одноразовых масок. Но к тому времени пошив многоразовых средств защиты планируется запустить еще на трех пензенских предприятиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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