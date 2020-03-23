2020-03-23T15:53:58+03:00
Коронавирус Covid-19

В мэрии Саранска из-за коронавируса запретили рукопожатия

Сегодня глава ведомства Петр Тултаев рассказал о профилактике инфекции на территории горожа
Анна ЧЕРНАЯ
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- Был создан оперативный штаб, который возглавляет Глава Республики Мордовия. Случаев заболевания, к счастью, пока не выявлено. С понедельника в администрации города, в муниципальных учреждениях и предприятиях вводим мораторий на рукопожатия.

На прошлой неделе стало известно, что несколько жителей города хотели отправить на отдых за рубеж своих детей. Глава мэрии напомнил, что в сложившейся в стране обстановке выезд за пределы Российской Федерации в настоящее время допускается только по острой необходимости:

- Если кто-то из вас купил путевки заграницу, отказывайтесь от них. Воздержитесь от поездок.

В детских садах дети проходят обязательный утренний фильтр.

- Дети с ОРВИ не допускаются в учреждения. В детских садах стоят бактерицидные облучатели, помещения постоянно проветриваются. Несмотря на то, что в школах сейчас каникулы, проводится комплекс мероприятий по дезинфекции помещений, - доложила заместитель Главы городского округа Саранск - Директор Департамента по социальной политике Жанна Пичугина.

КУДА ЗВОНИТЬ?

В Мордовии работает горячая линия по профилактике коронавируса: 8-800-100-46-60. Также граждане могут обращаться в Единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону 8-800-555-49-43. Телефоны работают круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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