2020-03-25T11:16:03+03:00
Экономика

Освободившиеся после отмены мероприятий средства направят на поддержку медиков

Губернатор Иван Белозерцев обсудил с министрами развитие экономики в условиях противодействия распространению коронавируса
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Глава Пензенской области подчеркнул, что сейчас перед оперативным штабом стоят несколько задач. В частности, речь шла о мониторинге цен на продукты питания.

- Нельзя допускать скачка их стоимости, - поручил Иван Белозерцев. - Также министерству сельского хозяйства Пензенской области нужно продумать, как сделать так, чтобы наши местные производители смогли продавать больше своей продукции в торговых сетях - как местных, так и федеральных.

Также губернатор поручил министрам проанализировать возможный риск увольнения сотрудников с предприятий и из организаций курируемой им отрасли и предусмотреть варианты трудоустройства лишившихся работы пензенцев на новые рабочие места.

Министерству финансов региона поручено разработать варианты корректировки областного бюджета.

- У нас отменился ряд мероприятий федерального и регионального значения, нужно посмотреть, куда направить высвободившиеся средства. Я считаю, что в первую очередь они должны пойти на поддержку медработников, которые противостоят эпидемии, - резюмировал Иван Белозерцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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