Несколько пензенских музеев приостановили свою работу

25 Март 2020 2020-03-25T11:40:45+03:00

В соответствии с приказом министерства культуры и туризма региона учреждения закрыты для посещения с 24 марта

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Об этом сообщили представители картинной галереи имени Савицкого на официальной странице музея в социальной сети «Вконтакте». Также для посещения закрыты Губернаторский дом, Музей одной картины и Никольский музей стекла и хрусталя.

«О сроках открытия будет сообщено дополнительно», - говорится в записи на стене группы. Накануне директор галереи Кирилл Застрожный записал видеообращение к пензенцам, в котором пригласил всех на виртуальную экскурсию на сайте учреждения.

Также представители музея рассказали, что желающие культурно просветиться горожане пока могут ознакомиться с видео на официальном Youtube-канале учреждения. Каждый день там будут выкладываться ролики об истории музея и его экспонатах.

Напомним, что ранее мы писали о переносе традиционного фестиваля «Jazz May».

ИСТОЧНИК KP.RU