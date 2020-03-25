Несколько пензенских музеев приостановили свою работу
Об этом сообщили представители картинной галереи имени Савицкого на официальной странице музея в социальной сети «Вконтакте». Также для посещения закрыты Губернаторский дом, Музей одной картины и Никольский музей стекла и хрусталя.
«О сроках открытия будет сообщено дополнительно», - говорится в записи на стене группы. Накануне директор галереи Кирилл Застрожный записал видеообращение к пензенцам, в котором пригласил всех на виртуальную экскурсию на сайте учреждения.
Также представители музея рассказали, что желающие культурно просветиться горожане пока могут ознакомиться с видео на официальном Youtube-канале учреждения. Каждый день там будут выкладываться ролики об истории музея и его экспонатах.
Напомним, что ранее мы писали о переносе традиционного фестиваля «Jazz May».
ИСТОЧНИК KP.RU