2020-03-23T16:47:54+03:00
Звезды

«Penza Jazz May» пройдет… не в мае

Из-за сложной обстановки в мире и регионе организаторы фестиваля решили перенести мероприятие
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: официальная группа фестиваля в социальной сети «Вконтакте».ФОТО: официальная группа фестиваля в социальной сети «Вконтакте».
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С приходом весны многие пензенские меломаны начинают с нетерпением ждать большого праздника. Речь идет, конечно же, о многодневном фестивале «Penza Jazz May», который уже не первый год проводится в нашем городе и позволяет насладиться прекрасным джазом всем желающим. В этом году мероприятие должно было быть особенно ярким и запоминающимся – поскольку, проводится оно уже в юбилейный десятый раз.

Однако, в связи со сложной ситуацией, связанной с коронавирусом, организаторы приняли решение перенести фестиваль на неопределенный срок.

«Нам хочется верить, что в самое ближайшее время ситуация стабилизируется, все выздоровеют, а концертные площадки нашего города, страны и всей планеты снова наполнит прекрасная музыка. Однако, как вы понимаете, в условиях неопределенности невозможно (да и попросту безответственно) брать на себя финансовые и организационные обязательства, а главное – принимать решения, ставящие под угрозу здоровье зрителей и участников фестиваля», - отмечается в сообщении, опубликованном в официальной группе фестиваля в социальной сети «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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