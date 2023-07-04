В Пензе выписали девушку, отравившуюся «Мистером Сидром»

Напоминаем вам, что в начале июня в Пензенской области госпитализировали трех девушек 17 и 18 лет. Все они употребляли «Мистер Сидр» - алкогольный напиток, в составе которого чуть позже был обнаружен метанол.

Состояние пациенток варьировалось от удовлетворительного до крайне тяжелого. Спустя некоторое время одну из пострадавших выписали. В середине месяца вторая из госпитализированных девушек скончалась.

Сегодня стало известно, что третья из пострадавших была выписана спустя месяц после госпитализации. О состоянии девушки не сообщается.