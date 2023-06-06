В Пензенской области несовершеннолетних госпитализировали после отравления суррогатным сидром

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В Пензенской области от отравления суррогатным алкоголем пострадали три девушки, две из которых - несовершеннолетние. Предполагается, что они могли пострадать от того же сидра, которым ранее отравились жители еще четырех регионов. 26 человек уже скончались, более 50 находятся в больницах.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК по региону, первый случай отравления был зафиксирован 2 июня в Пензе. Две подруги, девушки 18 и 17 лет, купили спиртное в одном из городских магазинов и выпили его. Спустя некоторое время обе почувствовали себя плохо и были госпитализированы в больницу с серьезным отравлением.

Днем позже, 3 июня, в Бессоновском районе отравилась еще одна 17-летняя девушка, пившая спиртное во время празднования дня рождения. Ее также госпитализировали. Уже удалось установить, что и этот алкоголь тоже был куплен в магазине в Пензе.

По факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники следственного отдела по Железнодорожному району города Пензы совместно с сотрудниками УМВД России по Пензенской области осмотрели места происшествий. Кроме того, правоохранители также посетили и магазины и изъяли более 1,7 тысяч литров спиртосодержащей жидкости. Назначены экспертизы, которые помогут выявить состав алкоголя.

Осуществляется комплекс следственных действий, направленных на установление происхождения алкоголя, и всех лиц, причастных к совершенному преступлению.

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