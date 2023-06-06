Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 июня 2023 7:31

В Пензенской области полицейские изъяли более 1700 литров потенциально опасного сидра

Обыски проходят во всех магазинах области
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
Алкоголь изымают по всей области

Алкоголь изымают по всей области

В Пензенской области полицейские нашли и изъяли около 1700 литров сидра проверив 600 торговых точек. Рейды проходили как в областной столице, так и в районах. Правоохранители не сообщают, был ли напиток марки «Мистер Сидр» - именно им отравились жители пяти регионов Приволжья. 26 человек погибли, в больницах находятся более 50 пациентов.

В Пензенской области также пострадали три человека, сейчас они в больнице. Все жертвы суррогатного алкоголя - несовершеннолетние.

Как сообщают в ГУ МВД РФ по Пензенской области, сейчас проводятся проверки всех торговых точек. Жителей Пензенской области просят избегать покупки пивного напитка «Мистер Сидр», так как в нем могут находиться смертельно опасные вещества.