В Пензе скончалась отравившаяся «Мистером Сидром» 17-летняя девушка

Как отметили в Telegram-канале BAZA, несовершеннолетняя попробовала напиток 3 июня на дне рождения своей подруги. Злосчастный «Мистер Сидр» со вкусом «Мохито» девушке купила ее мать, также присутствовавшая на торжестве. Поплохело пострадавшей не сразу: семья успела вернуться домой с праздника, и уже тогда проявились первые симптомы.

Мать девушки сразу же вызвала «скорую». Медики диагностировали у несовершеннолетней отравление метанолом и госпитализировали ее.

Врачи боролись за ее жизнь две недели, но состояние девушки оставалось крайне тяжелым. Вечером 17 июня она скончалась.

В региональном министерстве здравоохранения данную информацию пока не прокомментировали.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Помимо этого, в Пензенской области от отравления «Мистером Сидром» пострадали еще две девушки, 17 и 18 лет. Жительницы Бессоновского района также приобрели этот напиток в Пензе, а после употребления почувствовали недомогание и были госпитализированы.

После случившегося региональное СУ СК возбудило уголовное дело. В магазины, где пострадавшие и купили «Мистер Сидр», нагрянула полиция. Правоохранители изъяли более 1700 литров суррогатного алкоголя.

На этой неделе одна из пострадавших жительниц Бессоновского района была выписана из больницы. Вторая девушка по-прежнему остается под присмотром врачей. Ее состояние оценивается как тяжелое.