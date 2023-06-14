Одну из девушек, отравившихся суррогатным «Мистером Сидром» в Пензенской области, выписали из больницы

Напоминаем вам, что в первых числах июня три жительницы региона (две из которых – несовершеннолетние) купили в пензенском магазине напиток «Мистер Сидр». После его употребления девушки почувствовали себя плохо и были госпитализированы с отравлением.

В регионе были организованы рейды по магазинам и заведениям, в ходе которых полицейские изъяли почти 1,7 тысячи литров данного напитка. Подобные рейды состоялись и в Мордовии: там экспертиза обнаружила в «Мистере Сидре» метанол.

Одну из госпитализированных в Пензенской области пациенток уже выписали: она быстро пошла на поправку. Две другие остаются в больнице. Медики оценивают их состояние, как стабильно тяжелое и крайне тяжелое, и не дают никаких прогнозов.

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