В изъятом из магазинов Мордовии напитке «Мистер Сидр» обнаружили метанол

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

Накануне, 6 июня, полицейские проверили 25 торговых точек в Саранске и районах и изъяли 16 кег пивного напитка «Мистер Сидр». Именно он стал причиной отравления и гибели людей в различных регионах ПФО.

Кроме того, сотрудники УЭБиПК регионального МВД изъяли еще 28 кег того же напитка на оптовой базе коммерческой организации, которая занимается продажей алкоголя - всего 1320 литров продукции.

Физико-химическая экспертиза обнаружила следи метанола в одной из бутылок, изъятой из магазина на улице Севастопольской в Саранске. Содержание метилового спирта составило 3,6 %.

Напоминаем вам, что 2 и 3 июня в Пензенской области суррогатным сидром отравились три человека – из них двое несовершеннолетних. По факту было возбуждено уголовное дело. Пострадавшие находятся в больнице, за ними наблюдают врачи.